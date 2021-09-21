金世佳（左）與卜冠今組成「大叔與蘿莉配」。（中天娛樂台提供）

金世佳飾演霸道總裁，劇中吃蛋糕模樣呈現反差萌。（中天娛樂台提供）

王安宇（左）飾演學弟，劇中渴望與卜冠今談姊弟戀。（中天娛樂台提供）

王安宇（左）飾演學弟，劇中渴望與卜冠今談姊弟戀。（中天娛樂台提供）

口碑、熱度爆棚的陸劇《二十不惑》，明（22日）起在中天娛樂台播出，卜冠今在劇中是個平凡、勤儉節約的女大生，人生名言就是「努力是奇蹟的別名」，面試不過的她努力追在老闆後面祈求錄用，普通真實的大學生形象，除了讓觀眾覺得貼近生活引起共鳴，這個特點也是卜冠今喜歡「姜小果」這角色的原因。

該劇由關曉彤、卜冠今、李庚希、董思怡等主演，她們飾演同住一間宿舍的大四生，即將邁入社會，面臨生活、工作的種種困惑，一路彼此相伴。

《二十不惑》的男演員名單則有實力派演員金世佳，他在本劇飾演精明的投資公司老闆周尋，過去金世佳在《愛情公寓》飾演展博被人熟知，傻裡傻氣的形象深入人心，後來更參演陳建斌自導自演的電影《一個勺子》，金世佳除了飾演傻子之外更是出賣色相，讓他有了「傻子專業戶」稱號，此次在《二十不惑》一改他過往的螢幕形象。

金世佳飾演的霸道總裁周尋，除了高冷，還有反差萌的一面，像是非常愛吃甜點、口是心非等特質，讓網友紛紛表示「太可愛」。金世佳被問到是否有霸總的特質，他表示：「沒有什麼霸總的特質，最像的可能出門出的少吧！那角色老在辦公室裡上班。」流露他耿直個性，很少接演這類型電視劇的金世佳，也談到現在挑選劇本非常注重有趣：「不只是這個劇本有趣，跟我合作的人也特別重要。」

卜冠今與金世佳在《二十不惑》所組成的｢大叔蘿莉配」，是整劇很有看點的感情線，編劇更加入「三角戀」增加戲劇張力，由新生代男星王安宇飾演的學弟段振宇，他對卜冠今飾演的姜小果情有獨鍾，渴望能談一場「姊弟戀」。

2對CP各有擁護者，當卜冠今被問到，如果結局讓某一方CP粉不開心的話會怎麼安慰？她賣關子說：｢別太傷心了，因為可能還會有第2部，如果大家喜歡的話，就會繼續拍。｣話語中埋下伏筆。今年《二十不惑》的官方微博也宣布原班人馬將拍第2部的消息，讓粉絲相當期待。9月22日起，每周一至周五晚間10點中天娛樂台《二十不惑》帶你重回二十的精采。