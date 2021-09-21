明天（22日）9上時開放數位振興五券綁定，全聯今天（21日）領先量販、超市通路宣布，投入福利金回饋預算超過3億元，10月8日起超過千家門市提供五大聰明消費攻略心法「存、贈、抽、送、花」，推出限時10周振興五重送好康，若有政府發放五倍券5000元+抽中1萬元振興福利金，最高可讓五倍券價值放大15倍。

全聯根據外部調查指出，民眾領到五倍券最想消費的品項仍以日常生活用品為主，因此今年喊出「全聯加碼你的日常生活，讓你不浪費每一張振興券，還放大振興券15倍價值」的口號，不只投入福利金回饋預算超過3億元，還花費300萬元印製囊括食、衣、住、行、育、樂的「振興券大禮包2.0版」，全力投入加碼。

10月8日起消費者可至全聯門市領取紙本五倍券，憑PX Pay會員或實體福利卡，持紙本五倍券儲值振興福利金單筆滿1000元，可獲500福利點，並可抽1萬振興福利金，周周抽100名，共1000名，愈早儲值，機會愈多；同時，全聯再送聯合超過60家品牌優惠的「振興大禮包2.0版」，使用時最高可現省2萬3000元，全台限量100萬份；另，PX Pay會員再加碼送「PXGo!小時達」50元折價券；於門市使用振興福利金單筆滿1000元，又能再獲贈500福利點，等於先儲值振興福利金再消費，每1000元振興福利券最高可回饋10%福利點，相當於打9折。

全聯教消費者五大聰明消費攻略心法，分別為「存、贈、抽、送、花」，即可將五倍券價值放大15倍。（全聯提供）

去年獲好評的「振興大禮包」，今年升級2.0版，聯合超過60家業者較去年超過50個品牌多，優惠深度再提高，且獨家優惠內容也較去年多，涵蓋食、衣、住、行、育、樂不同面向，像是善美的SUNMAKE消費滿額折價券，與麗寶樂園、劍湖山世界、宜蘭傳藝中心門票買1送1，及iRent贈送免費使用時數、指舞春秋按摩折價券，和連鎖餐飲業者如開飯、丸亀製麵、西堤牛排優惠券等，使用期限至明年1月底。