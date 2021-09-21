28歲女星翁馨儀2013年帶球嫁張菲次子張少懷，結婚8年育有女兒「櫻桃」、兒子「栗子」，時常透過社群平台分享日常，擁有大批粉絲愛戴。近日翁馨儀請老公拍下一組內衣照並PO網，自爆內衣觸感優於美胸，引起熱議。

翁馨儀剛入行不久，就和同劇演員張少懷擦出愛火，2013年奉女成婚，從此之後便減少演藝活動，改為接業配或上節目通告。身材曼妙的她，最近與內衣品牌合作，由老公張少懷掌鏡，拍下一系列清涼照，畫面中，翁馨儀戴著畫家帽，白皙臉蛋撲上粉嫩腮紅，加上一抹紅唇，讓高顏值臉蛋再升級；她故意不扣藍灰色罩衫，將裡面的淡藍色內衣全部展露，大深V設計使雙峰更加集中，深邃事業線和渾圓北半球一覽無遺。值得注意的是，翁馨儀的上胸有顆小黑痣，難得露出來讓網友看得臉紅心跳。

同時，翁馨儀在文中寫下：「如果說低V洋裝是夜店戰服，那低V集中款內衣就是家裡的戰袍吧，雖然我以前去夜店都穿T shirt，能度過七年之癢，就知道我在家比去夜店還要認真了吧！」並笑虧內衣的手感「比我胸還好摸」，大尺度的發言給人遐想空間。

許多網友看到翁馨儀的辣照，忍不住留言：「身材一級讚的」、「老公拍完應該忍不住了吧XD」、「太辣了！」、「好好看！胸上有痣都是美女」、「胸型很美耶」一面倒誇獎她的身材超好，根本不像生過兩個孩子的媽咪。