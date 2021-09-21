韓國女星秀智（裴秀智）2010年以女團missA出道，高顏值加上穠纖合度的好身材，更年年登上全球百大美顏排行榜，素顏演出電影《初戀築夢101》後更獲得「國民初戀」封號；秀智精緻的外貌讓她受到許多國際名牌青睞，最近素顏在家換上名牌新品自拍，除了服飾連傢俱都很顯眼，網友好奇之下查價格都驚呆，光是鏡子和一人坐沙發居然就要約新台幣52萬元。

秀智在團體missA解散後，積極精進演技，近年工作重心幾乎放在拍戲上，還有各種廣告代言，也是許多精品大牌的貴賓；昨（20）日秀智在IG曬出多張時尚品牌冬裝新品的照片，素顏入鏡卻掩蓋不住她高貴的氣質，穿戴在身上的服裝和頭飾都相當有冬天來了的氛圍。

秀智素顏在家換上名牌新品自拍，除了服飾連傢俱都很顯眼，網友好奇之下查價格都驚呆。(圖/ 摘自秀智IG)

而除了品牌的服飾精品外，秀智在家中房間拍照的傢俱也成為話題，她照片中特殊造型的鏡子要價美金1萬元（約新台幣28萬元），是知名設計師的作品；坐的白色毛絨絨一人座沙發也是高級傢俱品牌，要價美金8千5百元（約新台幣24萬元）。

網友對於秀智穿搭的服飾就已經覺得價格遙不可及，沒想到連傢俱都貴得嚇人，紛紛驚呼「女神用的東西幾乎都天價啊」、「以為是在百貨公司VIP室，結果只是秀智家的角落呢」、「還是那麼漂亮」、「秀智就是個小公主啊」。