蔡英文總統2019年允諾挹注經費在臺大雲林分院虎尾院區旁興建「國家級高齡福祉健康研究中心」，臺大雲林分院長黃瑞仁表示，該興建案正與虎尾醫院第二期擴建案同時進行中，預計明年中動工。

前臺大校長楊泮池2016年指示整合臺大各學院學術資源，配合臺大醫院臺大雲林分院的醫療專業人才，成立「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」，副院長劉宏輝2017年完成「國家級高齡福祉健康研究中心構想書」。

蔡英文總統2019年到雲林分院聆聽簡報，表示要以國家的力量及經費協助臺大雲林分院設置。本案將由國衛院主導，與臺大醫院合作，針對高齡者照顧、健康、醫療議題進行研究。

雲林分院長黃瑞仁表示，高齡福祉健康研究中心總經費約20億元，衛生福利部委託國衛院主責興建，國衛院、臺大共同營運，9月1日已有4名新進研究人員進駐。

黃瑞仁說，本案的規畫與臺大雲林分院虎尾醫院第二期擴建案同步進行，兩案都預計明年中動工、2024年完工。

雲林分院虎尾醫院第二期擴建案將耗資65億元，中央補助三分之一即19.5億元、臺大總院亦投資19.5億元、雲林分院向總院借貸10億元，另出資16億元。

黃瑞仁表示，高齡福祉健康研究中心將以健康老化為目標，專注老年的社會學和醫療相關議題，兼顧健康促進與預防失能，讓老化社會依然活力充沛，落實「在地老化」的政策。