夏日追海風，來場彰化濱海小旅行，消費還可抽大獎。彰化縣政府推出「彰化海風振興購物節」，只要前往沿海6鄉鎮指定店家消費單筆滿200元，就能參加摸彩，有機會抽中Gogoro電動機車等大獎。
為振興濱海產業，彰化縣政府搶先於行政院發放振興5倍券前夕，整合伸港鄉、線西鄉、鹿港鎮、福興鄉、芳苑鄉、大城鄉等海線6鄉鎮，觀光、商圈、農特產品、伴手禮、餐廳、小吃等等上百家觀旅餐飲業者，辦理消費優惠大放送活動。
彰化縣政府經濟暨綠能發展處表示，即日起至10月24日，只要在指定店家消費，不只可享有合作店家的多項優惠好康方案，單筆滿200元即可索取摸彩券（單筆消費上限5張），使用振興5倍券可額外再加贈1張摸彩券。
消費者只需上經綠處官網登錄摸彩券流水號，即可產生序號，並保留消費發票即可參加抽獎。獎品包括Gogoro、iPhone手機、iPad、AirPods、Apple watch、任天堂Switch，還有優質伴手禮等。
經綠處指出，「彰化海風振興購物節」消費優惠大放送行銷活動，展現濱海鄉鎮好吃、好玩、好買、好划算，且好生活的濱海魅力，盼能帶動濱海地區觀光旅遊人潮，帶動消費活絡經濟景氣，重振海濱風光，同時也在周末假日推出數個梯次的一日濱海小旅行遊程，優惠價599元，邀請民眾來場濱海大探索，還可記錄旅程參加創意影片競賽，第一名獎金高達6萬元，詳情可上臉書粉專「彰化好過日」查詢。
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