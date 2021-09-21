了重振彰化縣海濱風光，帶動觀光商機，彰化縣經綠處推出一系列夏日追海風濱海小旅行一日遊程，並結合濱海6鄉鎮上百家合作店家辦理「彰化海風振興購物節」，圖為參與濱海小旅行的遊客探訪福寶社區乳牛彩繪村。（縣府提供／謝瓊雲彰化傳真）

知名的「海豚屋」彰化伸港自然生態教育中心，已成為新興的網美拍照打卡熱門景點。（資料照）

全新落成啟用的芳苑海空步道，絕美落日夕照美景，近日已吸引大批遊客前往朝聖。（縣府提供／謝瓊雲彰化傳真）

芳苑海空步道本月落成啟用，成為南彰化沿海地帶最新觀光祕境。（縣府提供／謝瓊雲彰化傳真）

夏日追海風，來場彰化濱海小旅行，消費還可抽大獎。彰化縣政府推出「彰化海風振興購物節」，只要前往沿海6鄉鎮指定店家消費單筆滿200元，就能參加摸彩，有機會抽中Gogoro電動機車等大獎。

為振興濱海產業，彰化縣政府搶先於行政院發放振興5倍券前夕，整合伸港鄉、線西鄉、鹿港鎮、福興鄉、芳苑鄉、大城鄉等海線6鄉鎮，觀光、商圈、農特產品、伴手禮、餐廳、小吃等等上百家觀旅餐飲業者，辦理消費優惠大放送活動。

彰化縣政府經濟暨綠能發展處表示，即日起至10月24日，只要在指定店家消費，不只可享有合作店家的多項優惠好康方案，單筆滿200元即可索取摸彩券（單筆消費上限5張），使用振興5倍券可額外再加贈1張摸彩券。

消費者只需上經綠處官網登錄摸彩券流水號，即可產生序號，並保留消費發票即可參加抽獎。獎品包括Gogoro、iPhone手機、iPad、AirPods、Apple watch、任天堂Switch，還有優質伴手禮等。

經綠處指出，「彰化海風振興購物節」消費優惠大放送行銷活動，展現濱海鄉鎮好吃、好玩、好買、好划算，且好生活的濱海魅力，盼能帶動濱海地區觀光旅遊人潮，帶動消費活絡經濟景氣，重振海濱風光，同時也在周末假日推出數個梯次的一日濱海小旅行遊程，優惠價599元，邀請民眾來場濱海大探索，還可記錄旅程參加創意影片競賽，第一名獎金高達6萬元，詳情可上臉書粉專「彰化好過日」查詢。