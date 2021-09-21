主播播報新聞時，經常需要面對各種突發狀況，因此擁有隨機應變的能力非常重要。《BBC》氣象主播近日牽著一隻導盲犬和棚內主持人連線，前一秒她還在稱讚狗狗很乖，沒想到下秒導盲犬就突然失控往前奔跑，讓這名女主播瞬間撲倒在地，只剩下一雙腿留在鏡頭裡。

🛑 @carolkirkwood down!



Flash the guide dog is running the show on #BBCBreakfast this morning 🐾 https://t.co/g98lIxe3Fa pic.twitter.com/6ym3obw6Tz — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) September 20 2021

根據《BBC》報導，晨間氣象主播凱洛（Carol Kirkwood）昨（20）日和棚內主持人進行連線時，牽著一隻拉布拉多導盲犬福萊士（Flash），並向觀眾介紹牠在今年4月參加了導盲犬訓練計畫，還稱讚牠：「我必須說牠很乖，也很漂亮」，沒想到話才剛說完沒多久，福萊士就突然往前衝，凱洛雖然抓著牽繩想要把牠拉回來，但仍不敵福萊士的力氣，整個人直接趴倒在地，只剩下一雙腿留在鏡頭內。

棚內主持人看見這幕以後忍不住大笑出聲，直呼：「誰來救救凱洛」，所幸她很快就爬起身，表示自己沒有大礙，同時也解釋福萊士是為了去找鏡頭外的訓練師才會跑走，還笑說牠是個強壯的女孩。

Flash is absolutely adorable (and neither of us got hurt!!😂) ❤️❤️❤️xxx https://t.co/zuWT7og96l — Carol Kirkwood (@carolkirkwood) September 20 2021

事後英國導盲犬協會也在官方推特上PO出凱洛和福萊士的合照，表示福萊士已經得到原諒，還在文中大玩雙關梗，「凱洛被我們驚人的訓練導盲犬迷得神魂顛倒（head over heels；字面意思為頭腳顛倒），是在所難免的事」，而凱洛也轉發了這則推文，大讚福萊士真的非常可愛。