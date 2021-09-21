「宅神」朱學恒昨日（20）邀請民眾黨立委高虹安、媒體人黃暐瀚等人合唱「塔綠班之歌」，藉以諷刺民進黨及其支持者，引起各界討論。對此，民眾黨主席、台北市長柯文哲今(21日)受訪時直言，本來很多人不知道「塔綠班」，但被網軍這麼一鬧，大家都知道了，而且還衝高了高虹安的聲量，根本是適得其反。

台灣民眾黨南投縣黨部暨立委高虹安南投縣服務處21日揭牌成立，柯文哲和高虹安、台北副市長蔡炳坤前往南投參與揭牌儀式，現場有媒體問及這個問題時，柯文哲直言，其實那個是小事一樁，唱唱歌而已，網軍就大舉出動，他覺得這是小題大作，且不打還好，本來台灣很多人不知道「塔綠班」這3個字，現在一打就變成每個人都曉得了。

柯文哲更說，他們這麼做，是在努力衝高高虹安的聲量，這些網軍常常做的卻得到反效果，這段時間很多名嘴、網軍做的，也都是反效果居多。

高虹安受訪時指出，昨天經歷了一場滿盛大的網路霸凌，過程當中，她也能理解到，之所以塔綠班這3個字能夠在這麼短的時間內瞬間爆紅，並獲得社會大眾共鳴，就是反映出有一些民進黨的支持者過於激進，常常因為黨意不和，就到處去出征。

高虹安表示，一句歌詞就能引發眾怒，這件事情她也是覺得大開眼界，在這個過程中學到，如果今天民進黨政府，面對大家的討論，跟用「塔綠班」能獲得這麼大的共鳴，都是民心向背和反撲。

此外，朱學恒今天也在臉書上發文表示，「宣揚塔綠班者，塔綠班是也；實踐塔綠班者，塔綠班是也」。