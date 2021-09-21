中秋節適逢9月21日國家防災日，桃園市消防局第一大隊茄苳消防隊考量疫情，難以辦理實際演練，轉而效仿消防署辦理網路抽獎。即日起至23日晚上，民眾只要到分隊粉專上傳1張「地震避難演練照片」並留言特定口號，將隨機抽出10名幸運兒贈送小禮物。

茄苳分隊長鄭仁豪表示，今年中秋節同時也是國家防災日，防疫與防災都很重要，為此分隊特別舉辦粉絲專頁抽獎活動，上傳1張「地震避難演練照片」並留言特定口號「地震保命三步驟：趴下、掩護、穩住」，屆時將隨機抽出10名幸運兒贈送「消防積木」或「滅火器存錢筒」精美小禮物，提醒民眾粉專活動截止時間為23日晚間12點。

鄭仁豪說，消防署於「消防防災館」網站推出4項地震防災網路活動，包括地震避難動作演練、消防防災體驗線上展覽、防災知識模擬考及地震防災準備，即日起至10月10日止，只要拍下1至4張「地震避難演練照片」並上傳至官網，有機會可獲平板電腦、手機及遊戲機等好禮。

桃園市消防局第一大隊大隊長賴志忠指出，今年雖因為疫情影響，減少與民眾面對面宣導，但防災與防疫同等重要，民眾拍攝地震避難演練動作可同時上傳消防署、消防局及茄苳分隊社群網站參加抽獎，希望民眾透過這些活動，能強化災害應變能力，平時就能做好居家防災準備。