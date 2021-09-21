被藝界視為「長澤雅美第二」21歲日本當紅演員濱邊美波（日：浜辺美波）近作與菅野美穗合演《我家女兒交不到男朋友！！》不過現實生活恰巧相反，多次公開稱「沒談過戀愛」的她，21日被最新一期《週刊文春》周刊爆與男性友人疑似親近，男方還持有她住處鑰匙，兩人帶著一隻博美狗同進濱邊住處大樓。

《週刊文春》2021年9月23日期封面。（取自amazon）

10歲出道的濱邊美波在2016年以《我想吃掉你的胰臟》優異演出獲日本電影學院獎「最優秀新人獎」，人氣連年躍升，2021年上半期演出電視CM播出次數第1名，在當今日影視界中炙手可熱，經紀公司對她完全超嚴格管理，不容許她在演出現場與男性合演者交談。

《週刊文春》報導指出今年6月拍到濱邊美波與一名背著博美狗的年輕男性一起進入浜辺自宅大樓，周刊採訪周遭人士得知博美狗名為「POPU」，是去年秋天起2人一起開始養的。男性友人是慶應大學畢業的一名音樂人，兩人藉由共同的友人介紹，在濱邊去看男方的演唱會認識的。