宜蘭市位於舊城北路的黃昏市場19日發生竊盜案，一名魚販發現攤位擺著的保麗龍空箱被開著百萬LEXUS名車的男子偷走，氣得上網大罵，甚至還在現有的空箱上寫著，「再偷爛雞雞」。

據了解，事件發生於宜蘭舊城北路的黃昏市場，一名魚販在收攤後，將用來裝魚貨的保麗龍箱子留在攤位上，豈料，隔日卻發現箱子不翼而飛，經調閱監視器才發現，竊賊竟是一名開著LEXUS名車的男子。

魚販氣憤地將監視器畫面放上臉書社團《宜蘭知識＋》發文，透過影片可見，事發正值攤商休業時間，突然一輛轎車駛過攤位前，於前方路邊停下，男駕駛打開車門後走下車，隨手順走放在攤位上的保麗龍空箱，還將把箱內的水倒光後，才放入車內，行竊過程被監視器拍得一清二楚。

魚販見空箱被偷相當氣憤，便在現有的保麗龍箱上寫下，「開LEXUS的男子，再偷爛雞雞」，不少網友看了貼文後，也紛紛留言回應，「有錢買名車，沒錢買保麗龍箱？」、「開這麼好的百萬名車，還偷保麗龍箱？」、「建議攤商可拿影片向警方報案」。

警方指出，影片中的男子行為已涉犯竊盜罪，攤商可以報案偵辦，同時也建議店家可將物品妥善收好，以免遭竊。