促轉會擬將中正紀念堂轉型為「反省威權歷史公園」，並計畫將蔣中正銅像移除。圖為中正紀念堂衛兵交接。（本報資料照片）

促轉會8日拋出中正紀念堂改制為「反省威權歷史公園」計畫，擬拆除先總統蔣中正的銅像，並改造堂體外觀，預計半年內提出配套法案，引發各界議論。值得注意的是，就連民進黨內部的民調都顯示，大部分民眾都不支持中正紀念堂改制「反省威權歷史公園」和拆除蔣中正銅像。

根據《聯合報》報導，民進黨也針對中正紀念堂轉型一事進行民調，但結果顯示，支持中正紀念堂轉型為「反省權威歷史公園」的民眾只有25%，不支持者有58%；同時，對於拆除蔣公銅像方面，只有37%民眾表示能夠接受，有54%民眾表示不能接受。黨內人士坦言，該議題可能還需花很長時間說服民眾。

此外，日前國民黨醫療委員會主委蔡明忠表示，中正紀念堂具有極為重要的歷史價值，特別是站在多元歷史文化的置高點來思考。如同尊重其他族群文化對於各自歷史的認同與解讀一樣，該建築就是台灣歷史的一部分。

蔣家後代、國民黨立委蔣萬安日前在廣播節目中受訪時則說，自己對轉型正義的態度只有16個字，「坦然面對、還原真相、撫平傷痕、社會和解」，一直以來都是如此，在進入立法院後也和很多受難者見面，他們當面反映希望立法的訴求，也討論法案內容，所以後來在公聽會、立院審查，到後來表決，也確實做到向受難者和家屬承諾的，支持他們最期望通過的條文。