台中市豐原區一處民宅21日上午發生一起輕生案件，一名男子上完夜班返家後，在屋內發現新買的木炭，原以為是母親為了中秋節烤肉所購買，豈料，卻一直在屋內聞到淡淡的炭味，衝往母親的房內才發現其倒在地上，已無呼吸心跳，一旁還有燃盡的木炭。

警方調查，死者為65歲張姓婦人，患有慢性疾病，平時與兒子同住。兒子昨晚上夜班，上午11點多返家，看到家裡多了應景器具，以為是母親買來中秋節烤肉用，隨即返回房間休息。

死者兒子向警方表示，其在房內補眠，卻一直聞到怪味，下午1點多，打開母親的房門查看，驚見母親癱軟倒臥床上，趕緊打119報案。台中市消防局獲報到場，因張婦已無生命跡象，未送醫，隨即轉報轄區警方到場處理。

警方獲報到場勘驗，現場未發現外力介入，也沒有打鬥跡象，初步排除他殺，將報請檢察官相驗釐清死因。

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