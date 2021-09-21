真正有實力的英雄總是自帶光芒，不用擔心被埋沒！搜狐網命理專欄分析，在農曆3月、6月、12月出生的人天生福氣深厚，靠著沉穩積極的個性，可在職場上獲得貴人肯定與提拔，將來必能成大器，不可小看。

▍農曆3月

農曆3月出生的人性格沉穩，積極上進，總是精力旺盛，而且非常勤奮，會因此受到貴人關注與提點，在職場中晉升的速度比同齡人更快。雖然在事業剛起步時，可能受到不少磨練，但是些許挫折並不會把他們打倒，只會激勵他們不斷向上。到了35歲左右，農曆3月出生的人會迎來好運，將大賺錢財，成為人生贏家。

▍農曆6月

農曆6月誕生的人天生自帶福分，從小就與財神很有緣，一輩子財源廣進，不愁吃穿。在工作方面，他們能夠隨心所欲，在吉星天乙朱紫的加持下，常常能絕處逢生，事業運非常順遂，下半輩子可安享富貴，生活幸運美妙，未來必成大器，有機會光宗耀祖。

▍農曆12月

農曆12月出生的人個性十分善良，對朋友真誠有義氣，對父母孝順有禮貌，因此深得眾人喜歡，從小到大的人緣都極佳，貴人自然比一般人多。在身處困境的時候，貴人往往會出手相助，讓他們能輕而易舉地解決問題，毫無後顧之憂。他們不僅福氣深厚，身體也很健康，一生平安喜樂。