日本麥當勞在每年民間過舊曆中秋時的商品視覺海報，長年以來幾乎成為了日常的一道風景。日本麥當勞在9月出推出了首次登場的新商品「黄金賞月堡」與嶄新的「賞月派」等共8品項，在多年來無太大變化的中秋季今年來勢洶洶。

日本麥當勞新商品「賞月派」。（取自RocketNews）

發售中的8品項主要漢堡類包括「賞月堡」、「賞月起士堡」、「黄金賞月堡」、「賞月滿福堡」（早餐限定）等，至於令人和好奇的「賞月派」，是「賞月系列」的首開發商品，內填有甜軟紅豆餡、口感柔軟的年糕，被包覆在酥鬆麵皮中，也就是讓年糕猶如在夜裡發光的月亮一般，在品嚐的同時感受與賞月般的甜蜜驚喜。

同時發售的也有「松茸香薯餅」、使用「黄金桃」果汁的炭酸新飲品等，符合中秋明月意象的美味商品，在持續未息的疫情中，讓人們藉著美食度過充滿溫暖與快意的中秋佳節。以上商品皆在日本全國店鋪供應至10月中旬。CM廣告更邀來歌手絢香等人演唱《三日月》，在YouTube還可觀看長版，也在麥當勞官方Twitter、平台「Spotify」公開。因疫情不能回家相聚的女兒對父親說「下回再一起看月亮吧！」滿溢思鄉之情。（https://twitter.com/i/status/1438321794830815233）

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— マクドナルド (@McDonaldsJapan) September 16 2021

日本麥當勞中秋廣告15秒版「月見バーガー・濃厚とろ～り月見「父篇」 15秒」

https://www.youtube.com/watch?v=oejgUYRskkE