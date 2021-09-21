許瑋甯穿著香奈兒 2021／22 秋冬高級時裝系列黑色喀什米爾米色緄邊針織外套、黑色絲質緹花白色領袖口長上衣，配戴金屬雙C LOGO暗紅心型耳環。（香奈兒提供）

許瑋甯穿著香奈兒 2021 COCO BEACH系列香奈兒COCO BEACH系列雙色毛巾布浴衣。（香奈兒提供）

香奈兒超炫耀釉光脣萃 ＃85選擇（限量），1350元。（香奈兒提供）

香奈兒時尚裸光微滴粉底精華 ＃明亮30ml，2700元。（香奈兒提供）

香奈兒時尚裸光微滴泡泡腮紅（櫻粉）15ml，1960元。（香奈兒提供）

香奈兒恆潤裸光水慕絲粉底 SPF25PA＋＋ BD01，2350元。（香奈兒提供）

女星許瑋甯近期忙於新戲《她和她的她》，也不忘為愛牌香奈兒分享美麗tips，擔綱香奈兒彩妝形象大使邁向第3年，她說出女人心聲，「進入到香奈兒的彩妝世界，就深深著迷於其中。」在這3年與香奈兒密切合作中，她觀察到，香奈兒彩妝要傳遞的精神就是自然且優雅，因為優雅永不退行。

許瑋甯表示，工作時的妝容要配合髮型跟服裝，去詮釋角色，而日常的妝容，就是她自己的樣子，只要舒服自在就好，這次使用時尚裸光系列拍攝，她認為，具有透潤妝效，她最想推薦的則是粉底精華，因為裡頭有75％的含水量，能帶來好氣色及水潤好膚質妝感。

這次穿戴香奈兒拍攝時髦大片，許瑋甯分享，平常自己也會注重服裝與妝容，穿著若是很簡單或帥氣的風格，妝容就會選擇一個重點，例如搽上紅脣，若穿得女性化妝感就會強調眉毛輪廓，眉型會比較有角度，脣膏就挑較自然的顏色，像是「超炫耀釉光脣萃 ＃82」。

在使用彩妝上，她的tips就是使用「微滴粉底精華」做好肌膚打底，再運用「時尚裸光微滴泡泡腮紅」去呈現自然妝效，除了將腮紅使用在雙頰外，可以在局部點綴增加整體的紅潤好氣色，例如眉骨、鼻頭或是太陽穴。