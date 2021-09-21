購物是不少人抒發壓力的一種方式，但若是毫無節制的話，可能就存不了錢，甚至變成月光族。《搜狐網》近日發文指出，獅子座、巨蟹座和天秤座的人只要看到喜歡的東西就會毫不猶豫買下來，經常衝動購物讓他們很難存得到錢。

1、獅子座

獅子座屬於有錢就敢花錢的類型，還擁有冒險用所有積蓄換取更多金錢的魄力，這種勇氣有時候可以讓他們一夕之間功成名就，但有時候也會白白葬送自己辛苦賺來的錢，雖然敢花錢算不上他們的缺點，不過相對來說存錢能力也會變低，更不用說他們還會因為衝動，而一次性把所有存款全部花光。

2、巨蟹座

巨蟹座為人豪爽大方，和朋友吃飯常常搶著買單，看到自己喜歡的商品，也會二話不說直接買下來，他們總認為「錢再賺就有」，如果一直節儉省錢，那麼什麼時候才可以真正享受生活呢？因此巨蟹座並不喜歡存錢，也根本存不到任何錢，在他們心中存錢就是不必要的行為。

3、天秤座

天秤座沒什麼金錢觀念，只要在自己的能力範圍之內，就會選擇好一點的東西，他們非常喜歡打扮和吃東西，每個月都會花費很多錢在這兩樣事情上，絲毫不會手下留情，天秤座的生活就是「買買買」，買到沒有錢了再去跟朋友哀號，他們就算存錢也不是為了增加財富，而是為了在必要的時候有錢可花。