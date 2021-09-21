龜山消防分隊獲贈的器材。（消防提供）

桃園市龜山區福德宮長期熱心公益，近期兩家企業秉持「取之社會、用之社會」的精神，至福德宮擲筊詢問欲捐贈單位，獲福德正神「聖筊」指示將善款採購消防救災、救護、訓練裝備器材等捐贈龜山區龜山消防隊，以提升消防救災效能，及感念消防人員在疫情中的付出。

龜山福德宮一直都是當地信仰中心，除了民眾會前往參拜外，消防隊員也時常會前往祈求出入平安；璟譽有限公司（營業項目為機電空調系統、綠能產業等），與鑫鴻泰有限公司 （營業項目為水電工程、電器安裝等），因年度盈餘，欲回饋社會，遂至龜山福德宮擲筊，由龜山福德宮給予聖筊，回饋鄉里。

此次由龜山福德宮、璟譽公司、鑫鴻泰公司聯合捐贈一批消防救災、救護、訓練裝備器材，以提供消防人員在搶救災害、救護勤務及提升消防人員體能訓練使用，藉以提昇龜山區消防救災戰力，有效保障第一線消防救災人員的安全。捐贈儀式於21日上午在龜山福德宮舉行，由消防局第一救災救護大隊大隊長賴志忠代表受贈並致贈感謝狀。

龜山分隊長張侃峯表示，福德正神是民間最普遍的信仰，龜山福德宮亦是龜山分隊轄內的守護神，感謝福德正神、璟譽有限公司及鑫鴻泰有限公司對消防事務的支持，這次獲贈消防救災、救護、訓練裝備器材等等，都能大幅提升消防人員執行各項勤務的安全性及便利性，將善加運用，共同來守護龜山居民。