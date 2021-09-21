嘉縣水上鄉悠沃農場導入科技設備種植木瓜。（張亦惠攝）

嘉義縣水上鄉悠沃農場有12位來自水上鄉木瓜產銷班的班員，平常各自有自己的農務工作，因興趣與理念相同，成立一座以智慧科技導入經營的農場，透過科技和大數據掌握作物狀況，後端的行銷通路有高達70％在超商上架，是生產木瓜的專業團隊，縣長翁章梁21日實地參觀農場運作情形，期許悠沃農場能成為嘉義縣農業典範，將精準農業再向前推進一大步。

場主陳文輝指出，農場導入氣象測站及專家系統後，透過物聯網及Line機器人就能達到病蟲害、氣象等預警，以及產期預測功能，還升級降溫及肥灌模組，運用太陽能供電的天氣探長天眼站，偵測田間氣象資料，將數據串接到「智慧農業開發系統」程式積木中，結合程式讓生產者可自動接收各項氣象通報及種植決策建議等智慧化通知，同時驅動灌溉灑水設備，達到果園管理自動化目的。

這座網室農場導入桃園改良場的積木程式，採自動化施肥及設置果園灑水降溫系統，提升管理效率，陳文輝說，未來農場還計畫導入自動化噴藥並與農科院合作智能回饋產銷系統，從產至銷都能透過科技達到省工及減少耗損。

翁章梁、立委蔡易餘、縣議員黃榮俊昨天由水上鄉農會總幹事林滄賢、水上鄉公所秘書江佩曄和陳文輝等人陪同，實地了解智慧農業運用在木瓜栽種的運作情形，並進入網室參觀田間作業。

翁章梁指出，智慧農業透過大數據的收集和監控、監測系統，精準掌握作物與環境的關係，不再只是靠天吃飯的行業，精準農業提供農民準確的數據，可以完全掌控作物生長情況，產量和品質也都跟著提升，期待悠沃農場在年底前智慧科技設備建置完成後，能成為嘉義縣的智慧農業指標。