過去10年國人購屋壓力有多龐大？根據主計總處調查2010年至2020年，全國平均每戶可支配所得增幅21.3％；內政部統計則顯示，同樣期間，全國不分建物房價增幅42.7％，代表房價漲幅比所得高出1倍；若鎖定6都，數據更驚人，這些年來六都每戶支配所得增加22.4％，但房價漲幅達76.7％，房價漲幅比所得高出2.4倍，代表國人購屋壓力，呈現倍數成長。

內政部在今年6月公布最新房價負擔能力指標，以家戶可支配所得的中位數，除以住宅價格貸款月攤還額的中位數，得出全國房貸負擔率為36.54％，其中台北市為62.17％。內政部解釋，對比去年同季，六都變動率均在1％以內，「尚稱穩定」。

蔡英文2012年競選廣告。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

然而，若房價變動如官方所稱，何以高房價仍為國人民怨之首？若將比較週期拉長至10年以上，並將房價、可支配所得的變動幅度做比較，就會發現內政部所謂「尚稱穩定」的不食人間煙火。

根據主計總處調查，2010年全國平均每戶可支配所得為88萬9353元，2020年為107萬9648元，增幅21.3％。

而調查「內政部不動產資訊交易平台」資料發現，2010年至2020年，全國不分建物類別的平均總價從807.8萬，上漲至1152.8萬，漲幅42.7％；其中主力產品電梯大樓平均總價從883.7萬，上漲至1266.4萬，漲幅43.3％。換言之，過去11年，全國家戶可支配所得增加約2成1，但仍追不上房價漲了至少4成2。

若以人口達401萬、全國最多的新北市來看，同樣期間，新北平均每戶可支配所得從89萬3859元提升至113萬4884元，增幅26.9％。

但新北不分建物類別的平均總價從735.8萬，上漲至1296.3萬，漲幅76.1％；其中電梯大樓平均總價從797.8萬，上漲至1471.5萬，漲幅84.4％。換言之，過去11年，家戶可支配所得增加約2成7，更是追不上房價漲了至少7成6。

更驚人的是「天龍國」房價，2010年至2020年間，台北市平均每戶可支配所得從129萬8640元，提升142萬2856元，增幅9.5％。

儘管可支配所得全國最高，但北市不分建物類別的平均總價從1507.7萬，上漲至2195.5萬，漲幅45.6％；其中電梯大樓平均總價從1811.4萬，上漲至2856.8萬，整整多了1045.4萬，漲幅57.7％。換言之，過去11年，北市家戶可支配所得增加不到1成，但房價至少漲了4成5，房價成長是支配所得成長的4.8倍。

至於其他四都，平均每戶可支配所得增幅，最高是台中市的29.7％，最低是高雄的18.9％。但以不分建物類別平均總價漲幅來看，台中上漲96.1％，高雄51.4％；電梯大樓平均總價漲幅部分，台中上漲163.5％，高雄90.8％。（編按：台中、高雄於2010年尚未升格，因此計算方式，是以舊縣、市區價格，加總後平均計算）

若以六都總體來看，六都平均每戶可支配所得增幅為22.4％。而不分建物類別平均總價漲幅為76.7％，電梯大樓平均總價的漲幅為108.3％，清楚印證薪水趕不上房價的事實。