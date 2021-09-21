華盛頓郵報報導，白宮新冠疫情協調官齊安茲（Jeff Zients）20日宣布，美國將自11月初開始，要求入境美國的外國旅客提供接種證明、病毒檢測陰性證明和接觸者追蹤相關訊息，這三種措施將一體適用全球旅客，今日赴美旅客表示，完整接種國際認可疫苗才能入境，這應該會是各國遲早的政策。

美國20日宣布將解除對33國家之前的旅遊禁令，而且在11月起，將會對所有的外國旅客要求在入境時出示疫苗證明，必須要有完整接種疫苗，才可免除隔離規定。台灣旅客原本可入境美國免隔離，但自11月起，也必須出示疫苗證明，至於美國認可哪些疫苗，美國疾病管制與預防中心發言人表示，只要是通過世界衛生組織（WTO）授權的疫苗都可以，最後名單尚未敲定，可能會增加。

今日是中秋連假最後一天，桃園機場出境美國的班機多為客機載貨，只有少許航班有旅客出境赴美。一位赴美出差的吳小姐表示，美國這個新規定是必然的，在全球疫情仍處嚴峻的情況下，完整施打疫苗最起碼可以降低染疫機率，疫苗護照這個規定之前各國都有在討論，完整接種國際認可疫苗才能入境，這應該會是各國遲早的政策，現在只是美國先開了第一槍。

吳小姐說，目前已經在台灣打了第一劑的阿斯特捷利康（AZ）疫苗，趁著這次出差美國，剛好可以順便打完第二劑，雖然美國國內批准施打輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）和嬌生（J＆J）疫苗，在英國與歐盟廣泛使用的AZ也應可以被接受，所以目前在考慮要不要混打莫德納。

旅客林小姐說，自己已經在台灣完整接種2劑AZ疫苗，雖然現階段沒有赴美的的規劃，但聽說AZ疫苗先前並不被美國承認，如果美國嚴格執行新措施，也擔心有其他國家跟進，台灣許多民眾都是接種AZ疫苗，希望政府能與美方協調，找出雙方都能接受的方式。

前來送機的賴先生表示，他至今仍未接種疫苗，不過台灣的疫情控制得宜，再加上因為疫情關係也沒有出國旅遊的計畫，他並不急著接種疫苗，不過他認為，政府應主動接洽美方了解相關政策，「相信很多人都想知道AZ及高端疫苗是否會被承認」。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，初步了解，美國入境新措施主要是放寬現階段對於30多個國家的入境限制，所以需搭配接種COVID-19疫苗證明。他強調台灣本來就沒被限制，可自由入境；美國11月後是否對所有國家統一採用入境疫苗證明新措施，美國官方仍在討論。