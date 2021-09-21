國民黨即將投票選黨主席，前台東縣長黃健庭今天以「挺中華民國的未來 挺朱立倫」為題，在臉書貼文，強調黨主席這個艱難任務，非朱立倫莫屬。

黃健庭貼文全文如下：

「再過幾天，我們就要投票選黨主席了。這場選舉結果，不只會決定黨的定位，還會直接影響台灣的前途。所以，我們這一票必須深思熟慮、看得遠、想得透，不被漂亮的空話矇蔽、也不被敵營的反間計得逞。

我可以理解，許多黨員這些年對黨的不滿及失落的情緒，然而要幫助這個創建中華民國、製造台灣經濟奇蹟的政黨，重新站起來，贏得台灣人民的信任，不是走向極端，而是擁抱所有世代和族群，找回國民黨的價值-台灣中道的力量。

為2024大選推出最符合社會期待的候選人，是全體黨員共同的責任，而黨主席是最重要的鋪路者。不論是為黨內最強候選人如侯友宜市長排除障礙，或整合民間資源等，都需要一個老練沈穩無私的領袖，才能完成使命。朱立倫已多次表示「成功不必在我」，並強調他願意為黨「求最強的候選人」出來。我認為黨主席這個艱難任務，非朱立倫莫屬。

領袖的養成非一朝一夕，朱立倫從政20多年，被充分檢驗過，不論過去他成功或失敗的經驗，都將成為幫助他重新帶領國民黨走出困境、創造更大格局的聰明智慧。我相信朱立倫愛黨愛台灣的使命感，他一定會海納百川，集合各方之力，找出一條務實可行的道路，讓國民黨再次成為台灣社會最信任的政黨。

黑夜已深、白晝將近。悍衛中華民國的民主，就是不讓民進黨永遠執政，愛台灣就是確保台澎金馬的和平與繁榮不會消失。懇請您 9月25日投票支持朱立倫，讓國民黨有機會再為台灣做出貢獻、成為國家人民的倚靠。」