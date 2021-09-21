有些人佛系看待姻緣，把感情當成生活中的調劑品，有些人則視愛情為生命，無法接受不談戀愛，搜狐網命理專欄分析，天蠍座、處女座、雙魚座的人在感情裡最瘋狂，若要跟他們確立交往關係，建議三思而行。

▍第一名：天蠍座

天蠍座是出了名的敢愛敢恨，在愛情總是很瘋狂，控制慾都非常強烈，而且容易吃醋，因為對他們來說，愛就是佔有，一旦看到伴侶跟其他的異性聊天，就會一秒發瘋，還會懷疑對方可能要背叛他們，因此跟天蠍座在一起確實會壓力很大，他們的不信任與佔有慾，導致在感情裡變得很偏執，總是內心戲很多，還要另一半去安撫他們。

▍第二名：處女座

處女座的人比較死腦筋，很痴情又依賴感情，他們甘願為了愛人改變自己，即使付出所有財富都可以，他們不會在意任何身外之物，只在乎對方是不是真心愛他們。一旦交往，他們無時無刻都會為另一半設想，但是他們無法接受被背叛，一旦對方出軌，他們絕不會原諒。

▍第三名：雙魚座

雙魚座的人熱愛追求浪漫，如果遇到了喜歡的人，他們就會大張旗鼓告白，透過製造驚喜，讓你成為這個世界上最幸福的人。但雙魚座的依賴性比較強，沒什麼主見也很容易人云亦云，在愛情裡容易三心二意，如果遇到更好的對象也可能變心，因為他們想要的是一場轟轟烈烈的愛情，結果不重要，唯有過程才會讓他們感到瘋狂。