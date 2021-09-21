1名金大生拒絕機場入境快篩，縣府工作人員和警方勸導配合防疫之一。（民眾提供）

金門尚義機場今天中午又發生旅客拒絕入境快篩，這回是1名金大蘇姓男同學，一度與縣府駐站人員僵持不下，最後在警方加入勸導下才配合完成快篩，整個過程引起往來旅客側目，金大則強調會加強防疫宣導教育。

縣府說明，這名金大生是在中午入境金門機場，以個人無接受快篩的意願為由，準備逕行離開，遭縣府觀光處交通行政科長顧克亞等駐站工作人員攔下，要求務必配合防疫作業，雙方一度僵持不下。金湖分局員警見狀也加入勸導，最後才完成快篩程序，平和落幕。

這也是金門機場繼6月間1名金大護理系老師以陳時中部長撤銷離島3縣機場強篩公告為由，而與另一同行男性旅客拒絕接受快篩後，再度發生金大生拒絕快篩，帶給現場工作人員一些困擾，也引起當地民眾議論。

金大對此也表示關注和遺憾，強調校方在中秋連前之前已公告周知，提醒師生返金後配合機場防疫篩檢，未來將再持續加強宣導，協助做好防疫工作。

金門縣府在5／24啟動機場快篩機制，隨著疫情逐漸緩和，地區觀光產業公、協會及業者在本月初曾連署建議撤除機場快篩站，當地民眾反應不一，縣府接獲甚多鄉親及民代關切電話，強烈表達反對撤站，擔心金門會跟著淪陷。

縣府也即時回應強調，現階段仍不會撤站，但會在快篩量能允許下，協調增加台金航線運能，期盼防疫與生計取得新平衡。