新京報報導，哈爾濱市疾控中心表示，今天（9月21日）巴彥縣第二人民醫院報告新增新冠病毒陽性感染者1例，由救護車轉運至哈爾濱市傳染病醫院接受隔離觀察治療。

疫調報告顯示，該感染者9月7日從江西乘坐G492高鐵到南昌，從南昌乘坐四川航空3U8266航班到達哈爾濱機場。隨後在當地多家餐館用餐，連續三天到同一家劇本殺消費，足跡涉及2省3市。

哈爾濱應對新冠肺炎疫情工作指揮部今天（9月21日）發佈通告，提出12條防控措施。要求廣大市民群眾密切關注疫情動態，非必要不離哈，確需離哈的需憑健康碼綠碼通行，全程做好個人防護。

同時，麻將館、洗浴、影院、劇院、歌廳、舞廳、足療店、按摩院、遊戲廳、網咖、室內體育健身場所、室內兒童遊樂項目、位於地下室或半地下室的小旅店、各類線下教育培訓機構等空間相對密閉場所暫停營業。個體診所暫停營業。

據央視新聞消息，大陸國家衛生健康委今天（9月21日）派出工作組，赴哈爾濱指導疫情處置工作。

疫調報告顯示，該名感染者曾於9月8日、9月9日、9月10日前往同一家劇本殺店。該家劇本殺店的工作人員回應稱，今天（21日）早上他們正準備開門營業，就接到了疫情通知，於是立即閉店，全體店內人員配合防疫措施進行了核酸檢測，並自行居家隔離。

劇本殺工作人員表示，本來中秋節有不少顧客預訂，但現在都取消了，所在的商場也已經暫時停業。「會有損失，但如果不配合防疫的話，造成的損壞可能會更大。所以一定要配合防疫工作的。我們也正好中秋在家陪陪家人。」該工作人員說。對於感染者曾3次到店裡來玩劇本殺，工作人員表示過去10多天已經記不清了。但店內來玩劇本殺的顧客都需要配合防疫工作，如測體溫等。在店內玩一次劇本殺需要3小時左右。

哈爾濱市應對新冠肺炎疫情工作指揮部今天（9月21日）通告，為切實做好「外防輸出」、「內防擴散」工作，有效阻斷疫情傳播管道，依據《中華人民共和國傳染病防治法》《中華人民共和國突發事件應對法》等規定，現將有關事項公告如下：

一、請廣大市民群眾密切關注疫情動態，非必要不離哈，確需離哈的需憑健康碼綠碼通行，全程做好個人防護。

二、麻將館、洗浴、影院、劇院、歌廳、舞廳、足療店、按摩院、遊戲廳、網吧、室內體育健身場所、室內兒童遊樂項目、位於地下室或半地下室的小旅店、各類線下教育培訓機構等空間相對密閉場所暫停營業。

三、個體診所暫停營業。各宗教場所暫停對外開放，暫停集體宗教活動。

四、景區景點要嚴格落實限量、預約、錯峰要求，實行分時預約、掃碼（健康碼、行程碼）進園，接納消費者人數不得超過最大承載量的50％，並嚴格控制瞬時流量；暫停景區景點內部表演。

五、暫停舉辦大型會議、活動、論壇、培訓、演出、展銷促銷等；暫停遊園、廟會、集市、民俗、文藝演出、廣場舞等群眾性活動。

六、福利機構、養老服務機構、精神衛生機構實行全封閉管理，禁止人員進出。養老機構暫停接收新入住老年人，停止探視活動。公安司法行政監所實行全封閉管理，暫停直接接觸的家屬探視。

七、公共場所（飛機場、火車站、客運站、酒店、飯店、商場、超市、農集貿市場、藥店、景區景點、展覽館等）、機關企事業單位要加強管控，防止人員聚集，全面開展入口處測體溫、查驗健康碼（行程碼）、檢查口罩佩戴情況等防控措施，並經常性做好環境消毒工作。

八、地鐵、公交等公共交通工具實行限流運行，公交、輪渡、出租車（含網約車）一律開窗運行，司乘人員全程佩戴口罩。

九、倡導各類社會組織不舉辦聚集性活動，倡導廣大市民群眾樹立節慶文明新風，倡導紅事緩辦、白事簡辦，不扎堆、不聚集、不聚餐，養成良好衛生習慣和生活方式。

十、請廣大市民密切關注陽性感染者相關信息，如與陽性感染者活動軌跡有交集的，應當主動向所在社區（村屯）、工作單位報備，並配合落實防控措施。如出現發熱、乾咳、乏力、咽痛、嗅（味）覺減退、腹瀉等症狀，請勿自行服藥，需佩戴口罩盡快到就近的醫療機構發熱門診排查和就診，就診過程中避免乘坐公共交通工具，並主動告知旅居史、接觸史。

十一、陽性感染者活動軌跡所涉及的區域，有序開展核酸篩查，請廣大市民群眾積極配合。

十二、嚴禁惡意造謠傳謠、謊報瞞報疫情、發佈不實信息。本公告自發佈之日起施行，所有在哈單位和人員均應嚴格遵守，對違反公告規定的，依法追究責任。