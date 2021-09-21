美國要求11月之後「完整打2劑新冠疫苗才能入境」，但因為高端恐怕不會被美國認證，未來是否打高端的民眾走不出去？是否高端應該趕快申請國際認證？對此前疾管局局長蘇益仁直言，「要回答這個問題實在是太困難，」完全看台灣可以提出多少數據去說服美國。

蘇益仁說，美國應該是第一波強制要求打疫苗才能入境的國家，由於目前美國國內批准施打BNT、莫德納和嬌生疫苗，所以美國先批准打過這3個疫苗的旅客；至於在英國與歐盟廣泛使用的AZ，美國應該會通過，中國大陸科興疫苗和俄羅斯的Spink-V也有可能過。但大家關心的是台灣的高端疫苗能不能通過？

蘇益仁直言，對此他沒辦法判斷，這個部分完全看台灣可以提出多少數據去說服美國。一個可能性是高端技術平台來自美國NIH（國家衛生院），另一個可能是台灣的高端打了幾十萬人，說不定可以提供資料給美國NIH做參考，「這也是一個可能性，我不能說完全沒有可能。」

至於是否建議高端趕緊申請國際認證，蘇益仁說，高端不可能向WHO（世界衛生組織）申請國際認證，因為台灣不是WHO會員國，所以WHO不可能去認證台灣的疫苗，只能去跟個別國家申請認證。