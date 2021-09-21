HOLA攜手SAKImoto嵜本生吐司 推出限定口味慶週年 19:052021/09/21 中時 林欣儀_時尚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 HOLA X SAKImoto Bakery 嵜本極蜜柑橘生吐司。（HOLA提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 HOLA X SAKImoto Bakery 嵜本極蜜柑橘生吐司，580元，並加贈HOLA獨家設計帆布提袋一個，全台限量500組。（HOLA提供） 日本生吐司近期在台掀起一股排隊旋風，其中SAKImoto嵜本生吐司更是人氣第一日本知名品牌，為此，HOLA力邀SAKImoto為周年慶活動量身打造獨家限定極蜜柑橘口味生吐司，僅限HOLA預購才得以品嚐，更嘉惠大台北都會區以外的消費者，免跨縣市、免排隊即可輕鬆優雅享受天堂級美味。即日起至26日於於全台北、中、南15家門市展開預購，並加贈加贈價值399元的HOLA獨家設計帆布提袋一個。 奢華黑金咖啡快閃華山 5大時髦飲品必朝聖 新光三越信義4店迎中秋 咒術迴戰快閃店、熊貓甜點來了 #HOLA #生吐司 #SAKImoto #嵜本 #預購 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 8大加碼券懶人包更新／500元動滋券來了！9／22起開放登記抽籤 10:552021/09/17 生活 美食萌主報到 百貨新味登場 04:102021/09/21 時尚消費 米其林燒鳥在家輕鬆烤 4大道地日韓美食太欠吃 19:332021/09/19 生活 自信聰明又優雅！十大網友心中最具魅力的公主系YouTuber來了 10:032021/09/18 娛樂 新北農創e遊券22日開放登記 體驗特色遊程 13:242021/09/21 生活 日系美妝寵粉 限量設計吸睛 04:102021/09/19 時尚消費 體壇》運動彩券銷售成長 力挺體育發展 17:222021/09/20 體育 學作紅龜粿 金大住宿生歡喜慶中秋 17:142021/09/20 寶島 桃園生質能中心延宕 垃圾處理量難提升 04:102021/09/20 地方新聞 社交硬通貨 大陸月餅經濟學成形 04:102021/09/20 焦點新聞 數位五倍券明早9點開放 注意關鍵2步驟下好離手 14:592021/09/21 財經 生活熱門新聞 打高端能否入境美國？前疾管局局長提1大關鍵 - 生活 - 旺報 中秋節惹人嫌3禮品出爐 鄉民點名：有夠難吃 - 生活 男水壩狙擊肥魚 弓箭飆15公尺 繩子一拉網全傻了 - 生活 一喝酒就臉紅 醫示警：生病了！練酒量更危險 - 生活 數位五倍券9／22開放 這樣綁定最保險 搶快無法更改 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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