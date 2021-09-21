HOLA X SAKImoto Bakery 嵜本極蜜柑橘生吐司，580元，並加贈HOLA獨家設計帆布提袋一個，全台限量500組。（HOLA提供）

日本生吐司近期在台掀起一股排隊旋風，其中SAKImoto嵜本生吐司更是人氣第一日本知名品牌，為此，HOLA力邀SAKImoto為周年慶活動量身打造獨家限定極蜜柑橘口味生吐司，僅限HOLA預購才得以品嚐，更嘉惠大台北都會區以外的消費者，免跨縣市、免排隊即可輕鬆優雅享受天堂級美味。即日起至26日於於全台北、中、南15家門市展開預購，並加贈加贈價值399元的HOLA獨家設計帆布提袋一個。