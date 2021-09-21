2022九合一縣市長選舉將近，各政黨也都積極展開布局，引發外界關注。輿情網站「聲量看政治」指出，從2019年8月1日至2021年9月21日之間，各黨派的網路搜尋聲量占比當中，國民黨已41%拔得頭籌，民進黨32%居次，民眾黨13%，時代力量9%，台灣基進5%；而在新竹市的聲量，國民黨與民進黨則在伯仲之間。

「聲量看政治」今(21日)透過2019.8.1至2021.9.21共計兩年多的Google Trend搜尋聲量資料分析台灣各政黨網路聲量，結果顯示，在整體搜尋聲量的占比中，國民黨為41%，民進黨32%，民眾黨 13%，時代力量9%，台灣基進5%。

同時，「聲量看政治」也透過Google Trend 搜尋自2019.8.1至2021.9.21約兩年期間，以主題關鍵字方式搜尋國民黨、民進黨、民眾黨、時代力量、台灣基進五大政黨，在新竹市的區域搜尋聲量。

結果顯示，五大政黨在新竹東區（因Google僅呈現該區）的聲量比為，國民黨30%，民進黨29%，民眾黨18%，時代力量16%，台灣基進7%。「聲量看政治」指出國民黨與民進黨聲量實力均等，民眾黨與時力聲量接近，但若以聲量做為民調參考，民眾黨候選人恐怕難以成氣候。

此外，「聲量看政治」分析最近7天的Google Trend搜尋資料，並比較新竹市長林智堅和民眾黨立委高虹安在新竹市的網路聲量，林智堅在香山區的聲量占比為100%，北區則為林智堅92%對上高虹安8%，東區則為林智堅 78%對上高虹安22%，若從整體來看，在新竹市3個行政區中，林智堅與高虹安的7日搜尋聲量比為90%比10%。