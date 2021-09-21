Peach John X 厭世動物園打卡牆，Peach John期間限定快閃店。（Peach John提供）

EASY SHOP國民內衣店 21周年慶開跑，指定商品第2件1元（EASY SHOP提供）

頂級內衣搶攻周慶市場，祭出優惠主題吸引消費者選購，日本國民內衣PEACH JOHN在誠品生活南西店1樓入口區開設粉紅夢幻的「PEACH JOHN 期間限定快閃店」，EASY SHOP國民內衣店 21周年慶開跑，喊出第2件1元超級優惠。

日本國民女神「田中美奈實」代言 PEACH JOHN秋季新款，即日日起至30 日「PEACH JOHN 期間限定快閃店」登場，此外業者與插畫家《厭世動物園》聯手打造趣味拍照打卡牆，成為吸睛焦點。活動期間，現場消費不限金額贈100 元購物金，單筆滿1800元贈送 PEACH JOHN 日本製口罩，購買商品皆可免 運送到府，每日限量 300 名幸運蜜桃粉，凡使用品牌 IG 濾鏡完成 社群任務即可參加抽獎。

EASY SHOP國民內衣店 21周年慶開跑，今年以「為你應援台灣逆轉勝」為主題，傳遞勇敢面對疫情下新生活的勇氣及正面力量，消費就送限量紀念應援印花口罩送完為止，即日起10月11日，精選人氣商品第2件1元，廣告明星款1套880元，兩套1500元，單筆訂單滿2500元再折300元。