基隆一名張姓男子日前將戴在右手無名指的鋼製戒指，改戴在食指，未料，因此卡住無法拔除，長達4天時間。男子手指逐漸腫脹、發紫，今天下午5點多前往信二消防分隊請求協助，消防員劉孔煊使用小型研磨切割機具，慢慢將戒指鋸斷，成功替男子解除危機，張男離開前也不斷向消防隊員鞠躬道謝。

男食指遭鋼戒鎖死「腫脹發紫」 消防員出大招神救援

據了解，張男一年多前在夜市買下這枚鋼戒，近日將戒指從無名指改戴到食指，卻不斷有愈來愈緊繃趨勢，直到男子想把戒指拿下時，發現已死死套牢在手上，他曾經到醫院就診，但醫生告知無法處理，又再找上鐵工廠，對方也無法解決，直到友人告知消防局有機器能協助救援，才上門求助。

張男手部遭鋼製戒指套牢長達4天，消防隊員協助摘除。（陳彩玲攝）

張男今天下午5點多走進信二消防分隊，請求消防人員能協助將戒指取下，消防隊員劉孔煊先是查看男子手部狀況，發現手指已腫脹發紫，無法潤滑取出，熟練的拿出小型研磨切割機具，小心翼翼的切割，一旁人員也不斷注射生理食鹽水，協助降溫、潤滑，花了近30分鐘，成功將戒指取下。

張男看到戒指順利取下後，開心的不斷道謝，消防隊員也提醒男子，手部已明顯發紫腫脹，要盡速到醫療院所就醫。