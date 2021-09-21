一名悲情男網友在網路上發文，稱心儀的女同事手機螢幕摔碎了，他便贈送了刻上女生綽號的iPad mini，沒想到幾天後另名男同事竟拿著同一台iPad mini詢問他如何操作，一問之下對方還說是「女友送的」，讓男網友好生無奈。

男網友19日在論壇《Dcard》感情板發文，透露日前心儀的公司女同事不小心把手機螢幕弄碎，還問他是否有空機可以外借；原PO透露，他一時衝動，就立刻問了女方，「還是我送你iPhone12？」卻被女方一口回絕。

原PO說，後來在女同事的建議下，他改送iPad mini，並在蘋果（Apple）官網下訂，不僅在平板客製化刻上女同事的英文名字，還買了原廠的保護殼。幾天後，原PO另位男同事突然拿著一台iPad mini詢問他如何操作，他見保護殼眼熟便拆下一看，果真就是他送給女同事的那台，他追問之下，男同事則回覆，「女友送的！」

原PO發現禮物被轉送，瞬間五雷轟頂，並說，「我的心情完全不知到該怎麼形容，我有問過她有男友嗎？她回我說沒有，但有人在追她就是了，所以在追是被追走嗎？還是她一開始就有男友了呢？我也不想知道了......」

文章曝光後，不少網友同情他的遭遇，紛紛留言回應，「工具認證」、「有夠爛的」、「至少你發現她很破」、「啊啊啊啊啊啊好渣」、「呃不是⋯就算追人好了，怎麼會送那麼貴的東西」、「嗯你被耍了（茶」。