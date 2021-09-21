正、副總統蔡英文、賴清德都打高端疫苗，以後可能去不成美國？美國公布疫苗入境新制，預計11月初實施，將要求外國旅客打完疫苗才能入境，開放的疫苗品牌目前不包括台灣國產高端疫苗。防疫指揮官陳時中則表示，會密切與外交部連繫，觀察後續發展，「相信政治意涵遠大於防疫意義，到時候會有妥適安排」。對此，台北市議員王鴻薇直言，這問題應該還是會回歸到政治上來解決。

美國20日宣布，11月起將全面要求外國旅客入境前必須出示完整接種疫苗證明，但高端尚未取得WHO授權，國內已接種高端的逾72萬人恐被排除在外。陳時中說，該項政策暫不明朗，台灣民眾目前未受限制，仍可自由進出美國，如有進一步發展會密切注意。

儘管高端是取得美國國家衛生研究院（NIH）技術移轉的疫苗，但美國認可的疫苗名單中沒看到高端。台北市議員游淑慧認為，美國新政策恐對高端帶來衝擊，「高端最大的挑戰不是說服台灣民眾，而是要先說服國際社會接受」。

陳時中解釋，初步看來，美國新措施是針對30個國家的旅客，將來要對他們放寬的時候所採用，11月起是否全球適用，指揮中心會與外交部保持聯繫，「一個月的變化是非常多的。」

對此，王鴻薇21日上《TVBS》政論節目「新聞大白話」，談及蔡英文打高端一事，她個人認為，美國應該還是會讓蔡總統入境，因為政治問題還是會回到政治上解決。她舉例，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）就不打疫苗，去美國參加聯合國大會就被紐約市餐廳擋在門外，但巴西總統仍照樣參加，只是沒辦法進總部餐廳而已，改和隨行官員站在路邊吃披薩。