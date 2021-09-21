網路正妹Rina是實況平台Twitch的人氣直播主，她有一張無辜臉蛋和媲美日本動漫航海王女主角娜美的魔鬼身材，因而被網友封為「桃園娜美」，每每開直播都湧入大票觀眾；最近Rina素顏開直播玩拼圖，網友表示不相信她沒化妝，她起身彎腰湊近鏡頭供檢視，只穿低胸上衣的她雙球險掉出來，差點走光讓眾人看得臉紅又心慌。

昨（20）日Rina一如往常在Twitch開直播，穿著休閒的白色低胸上衣，還大方地表示自己素顏，因此能看到她臉上戴著眼鏡，而桌面上也放著直播準備完的拼圖；一開始Rina先坐在旁邊和觀眾互動，但突然有網友留言說「女生說沒化妝都騙人的」，讓她直接起身貼近鏡頭，給大家仔細瞧瞧。

Rina彎腰湊近鏡頭，雙球險快掉出來。(圖/ 摘自桃園娜美Twitch)

Rina趴在鏡頭前，表示「我真的沒化妝，自己看我的臉」，並用手指著自己的臉，雖然Rina沒化妝，但肌膚白皙透紅，狀態看起來還是很好；不過，最吸睛的是，她彎腰姿勢的關係領口垂下，超兇雪乳若隱若現，感覺隨便一動都快掉出來，差一點就走光讓粉絲看得又驚又喜。

這個畫面在直播後也引起瘋傳，網友都很震撼，都再度淪陷，「娜美這個角度太犯規了吧」、「以後可以都用這個姿勢開台嗎？」、「天啊，這角度我撐不下去」、「娜美女神」。