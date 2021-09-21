中秋4天連假，1對母女20日到合歡山遊玩，該名婦人與女兒當時沿台14甲線步行，途中停下來扶著路旁護欄，手疑似沒抓好，整個人重心偏移、摔落護欄外邊坡，她的女兒一時心急跨過護欄欲拉起婦人，1位行經的熱心駕駛，見狀趕緊停車幫忙，幫忙一起拉人，所幸婦人被及時救起、無大礙。

當時女兒奮不顧身越過路邊護欄，跳下邊坡救媽媽，有網友拍下整起救人的過程，並PO在臉書社群《爆料公社》，引來網友們大讚「好心人」紛紛留言，「好心有好報」、「臨危相助，感佩不已」等，但也有人說，熱心駕駛可能涉及紅線違停，若被舉發可幫忙繳罰單。

熱心駕駛事後向警方指出，他當時一心只想趕快救人，人命關天，所以沒想那麼多，趕緊停車幫忙，自己跑到護欄旁幫忙拉人，當時婦人臉色都發白，最後婦人成功脫困，母女一直向他致謝，中秋連假外出遊玩，還做了一件好事，這輩子難忘。

花蓮新城警分局表示，經民眾報案，有名婦人跌落台14甲線旁邊坡，事發路段屬於花蓮縣新城分局合歡派出所轄區，護欄外因有個圓弧形駁坎，婦人剛好跌落在圓弧形駁坎，再下去深一點就是山崖，當時違停的駕駛人，提出救人等特殊情況證明，將予以評估不舉發。