網友分析，幫忙親戚囤貨買好市多的行為享有一大優勢，買越多賺越多。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

美式連鎖賣場好市多（Costco）引進眾多進口商品，價格又相對划算，受到許多消費者喜愛，就算要繳交會員年費也不減熱度。有一位男網友指出，家族內許多親戚看準這點，都委託他們家幫忙採買，不過父母不但不嫌棄，甚至還樂此不疲。對此網友分析，原PO家幫忙囤貨的行為享有一大優勢，買越多賺越多。

「不知道大家會不會常常被親戚拜託來好市多採買？」原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，由於整個家族中只有他們家有辦會員卡，從此，不管是叔叔、嬸嬸、奶奶、伯伯都靠這一張卡，委託原PO一家到賣場採購。而家族成員又很愛跟風，看到其他人買的商品後，往往會跟著喊「+1」，造成原每次去好市多都會大包小包，甚至有時候一台推車還裝不完，就像是過年大爆買一樣，非常壯觀。

不過，原PO坦言，他們家並不會因此感到困擾，反而有種「甲厚道相報，好貨通通囤起來的概念」，原PO爸媽其實很享受幫親戚囤貨的過程，認為有家族聯絡感情的感覺。同時原PO也很好奇，大家對於幫忙囤貨抱持怎樣的心態。

對此，不少網友紛紛表示樂意幫忙，且如果有申辦黑卡，幫忙採購還可以多賺取回饋金，讓卡片價值最大化。「我也會幫忙買～路程來回都2小時了就順便」「那你應該辦黑卡，拿2％的回饋金」、「可以幫忙累積點數，很不錯」、「團購才能快點累積多利金抵年費啊」、「靠他們賺折扣金，可以啦」。

不過，也有網友坦言這些都是最好的情況，但買完後向親戚討錢才最令人棘手。「代買賺點數我ok！不要不給錢就好！有的人錢很難討！」、「只要親戚托買取貨時願意自動付錢就好」、「我不喜歡，很常幫完錢沒拿到」。