世界智慧財產權組織（WIPO）最新發布的《2021年全球創新指數報告》顯示，瑞士、瑞典和美國繼續領跑創新排名，其中瑞士連續第11年位居榜首，中國位列第12名，位居中等收入經濟體首位，超過日本、以色列、加拿大等發達經濟體。

這也是中國自2013年起全球創新指數排名連續第9年穩步上升。

第一財經報導，報告顯示，2020年的科學產出、研發支出、智慧財產權申請和風險資本交易在危機前強勁表現的基礎上繼續增長。值得注意的是，與以往的衰退相比，研發支出在與疫情有關的經濟衰退期間展現出更強韌性。

不過，危機對各行各業的影響很不均衡。報告顯示，軟體、網路和通信技術、硬體和電氣設備以及製藥和生物技術企業加大了創新投資和研發力度。但受到疫情病遏制的旅遊業其創新投入就不那麼如意了。

同時，報告也顯示，全球創新地理格局變化不均。北美洲和歐洲繼續在全球創新格局中領先。東南亞、東亞和大洋洲的創新表現在過去十年中最為活躍，是唯一與領先者縮小差距的地區。

具體而言，報告顯示，由美國和加拿大組成的北美洲仍是世界上最具創新性的地區。美國在全球创新指数（GII）排名中連續第3年保持第3位，加拿大上升至第16位。

報告稱，美國在關鍵指標──本國人專利申請量、高校品質和科學出版物的影響力以及研發密集型全球公司等指標方面遙遙領先。加拿大在風險資本交易以及合資和戰略聯盟交易方面排名前列。

在歐洲方面，GII排名前25位的領先者中，有16個是歐洲國家，其中有7個國家排在前十位。

瑞士連續十一年保持全球創新領域的領先地位，和瑞典（第2位）十多年來共同保持在創新排名前三位。瑞士、瑞典和英國（第4位）在過去三年中都位列前五。

值得注意的是，儘管以高收入經濟體為主的少數國家始終名列前茅，但中國（第12位）、土耳其（第41位）、越南（第44位）、印度（第46位元）在內的部分中等收入經濟體正在迎頭趕上並改變創新格局。

具體而言，如前所述，位列前三名的為瑞士、瑞典和美國。韓國由2020年的第10位躋身2021年的第5位，上升勢頭明顯，其他進入前15位的亞洲經濟體有新加坡（第8位）、中國（第12位）和日本（第13位）等。中國是前30位中唯一的中等收入經濟體。