新冠肺炎（COVID-19）疫情已在全球造成超過2億2千萬人染疫，超過470萬人在疫情中染疫過世。為減少染疫後引發重症的機率，鼓吹施打疫苗是多國奉行的政策。不過，這時竟然出現葬儀社公然打廣告，告訴大家「不要打疫苗」，你會怎麼想?

英國《大都會報》（Metro）報導，在美國北卡萊納州的小鎮上，出現一台刊著「不要打疫苗」廣告的麵包車，引起了當地居民關注。更令人震驚的是，這廣告還是由一家名為「威爾摩葬禮之家」（Wilmore Funeral Home）的業者贊助，令人不明所以。更不禁令人聯想，難道是在嘲笑那些沒有打疫苗而染疫死亡的人嗎？

@RexChapman @davenewworld_2 This truck is making laps around Bank of America Stadium before the Panthers game in Charlotte. pic.twitter.com/rIW9OTltK5 — d (@yourgeniushands) September 19 2021

但事件背後，似乎沒有這麼簡單。如果你在Google Search中輸入Wilmore Funeral Home，會發現這家葬儀社官網首頁大喇喇寫著「快去打疫苗，不然（我們）很快就會見到你」的字樣。點入「快去打疫苗」的廣告，還會跳到一家健康照護機構網站，可查詢更多關於接種疫苗的資訊。

刊登廣告的葬儀社官網，有著與宣傳車截然不同的廣告標語。（Wilmore Funeral Home官網截圖）

也就是說，其實這條廣告可謂是Wilmore Funeral Home的黑色幽默，期待透過引人矚目的廣告詞，引發注意，再進一步宣導施打疫苗的重要性。了解過後不禁讓人覺得「揪感心」啊。

當前新冠肺炎疫情已在全球大流行約20個月，超過2億人染疫，超過470萬人死亡。雖然Our World in data網站統計，全球已接種疫苗數量已超過59億劑，但富有國家與貧窮國家的接種率有極大差距，疫苗分配不均情況仍是全球當前對抗疫情的一大挑戰。而雖然完整接種疫苗後仍染疫的突破性感染病例也不少，但是打疫苗能有效降低住院與重症機率，仍是控制疫情的有效方針。