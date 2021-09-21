TOYOTA豐田公司的越野車經常被稱為「窮國戰鬥車」，經常被第三世界國家加裝武器成為奇特的武裝越野車。最近葉門胡塞叛軍把一批俄式BTR-80A 裝甲戰鬥車的砲塔給拆下來，安裝到豐田陸地巡洋艦 79 (Land Cruiser79)上，成為豐田武裝越野車的最新成員。

俄羅斯製BTR-80A裝甲車。(圖/wiki)

1954年，豐田公司將旗下的四輪越野車「豐田吉普」，改名叫「陸上巡洋艦」，本來的用意是在名稱氣勢上不輸人，沒想到它真的就像巡洋艦那樣被加裝各種武器。防衛部落格(Defense Blog)將葉門胡塞判軍的這場改造形容成「科學怪人」，它所安裝的 BPPU自動砲塔，是一挺30公釐2A72式自動快砲，射速每分鐘330發，砲彈初速為960公尺/秒，旁邊還有一7.62公釐同軸機槍，火力相當誇張。

在內戰爆發之前，葉門就獲得了BTR-80A步兵裝甲車，大約有90輛，不過胡塞判軍決定把裝甲車的主要武裝移植到豐田陸地巡洋艦上，可能是更重視機動性能。