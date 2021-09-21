台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，前立委顏寬恒也以志工身分投入罷免活動。對於日前陳柏惟說，有些地方要選2次才會贏，顏寬恒感到很心寒，顏寬恒還爆料，罷免團體志工遇到陳柏惟本人時，還遭到陳柏惟故意質疑，但這也只是顯露出他的本性，同時顏寬恒也說，當初自己也受到很多質疑，感覺愧對選區，加上鄉親們發起罷免，於是也決定投入其中。

顏寬恒接受《中天新聞》訪問時表示，海線、屯區鄉親對陳柏惟很包容，接受他一個外地人來到這裡當選立法委員，有這個機會服務，大家都在看你的表現，但結果你卻用這種態度來對待這些鄉親，好像把這個選區當成隨便撿來的一樣，認為有些地方要選2次，這麼受人尊敬的海線鄉親，陳柏惟說有些地方，「聽到你說這句話感到很心寒，為什麼我們要被人家用這種態度對待？」

顏寬恒指出，有甚至還廣播主持人非常訝異，竟然一個立委會講出這種話，有很多鄉親還在等待看到陳柏惟的表現，不過因為罷免案已經成案，4萬3000萬位鄉親的連署讓這個案子可以投票，感謝這些鄉親勇敢站出來，他們也讓我有勇氣，加入罷免團隊，成為志工，大家一起努力，讓這塊土地能夠更好，所以在這裡呼籲，希望大家能幫忙宣傳，希望10/23大家一起出來行使權力。

顏寬恒透露，我們的志工在街頭拜訪的時候，碰到陳柏惟本人，他竟然直接靠過去，質疑人家為什麼要免他，那些志工很訝異，但還是尊重他，不會當場讓他難看，但他不只質疑人家，聽說還架拐子，還去問攤商，指宣傳罷免有沒有妨礙到做生意？

顏寬恒直言，陳柏惟不應該這樣，更別說還身為立委，「這樣更顯露出你的本性」，本來這些志工已經認為陳不適任，他們有機會參加罷免很興奮，看到陳柏惟本人的心態之後，又更堅定信念。

顏寬恒認為，給了陳柏惟機會，但他的做表現卻總是讓人跌破眼鏡，甚至可能很多當初支持他的人，也在懷疑自己的選擇，「我也很不捨，我們的地方被人家輕視」，顏寬恒覺得自己愧對選區，至於為何會出來加入罷免，則是因為自己也受到很多質疑，「我難道不應該跟大家走在一起嗎？」