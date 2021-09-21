「宅神」朱學恒近日邀請民眾黨美女立委高虹安、媒體人黃暐瀚合唱「塔綠班之歌」，藉以諷刺民進黨及其支持者，引爆民進黨支持者怒火。對於「塔綠班」近期在網路上爆紅，國民黨台北市議員徐巧芯指出，民進黨支持者過去也嗆國民黨和民眾黨支持者是「9.2」、「4%黨」，甚至2020年總統大選，還給藍營支持者貼上「喜韓兒」標籤，這些人有考量過喜憨兒的感受嗎？她認為，這件事說穿了，一切只是雙重標準而已。

針對唱「塔綠班之歌」所引起的爭議，高虹安今(21日) 於臉書發文回應，綠營指責他在撕裂族群，但真正撕裂族群製造對立，打造一言堂環境者，就是當前台灣民眾最痛恨的「塔綠班」。高虹安說，昨夜自己整晚不回應，就是想讓子彈先飛一會兒，看看有多少貨真價實的「塔綠班」、「聖蟑士」會出來對號入座。這些人檢討她唱歌就使出洪荒之力，但對於政府防疫失當導致8百多人過世時，卻噤聲不語。

民眾黨立委 高虹安。(圖/本報資料照)

高虹安表示，民代就是跟人民站在一起，難道這些人沒看到「塔綠班」這個名詞在網路上引發多少共鳴？民意對「塔綠班」的反撲與反感，豈是自己一人能夠操縱？

國民黨台北市議員 徐巧芯。(圖/本報資料照)

對此，徐巧芯今也在臉書發文分析「塔綠班」這個名詞爆紅的原因，她認為，「我可以批評、謾罵、攻擊你，但你不可以這樣對我！」說穿了，一切只是雙重標準而已。然而這恰恰就是為何「塔綠班」這個詞讓人有共鳴，迅速爆紅的原因。

徐巧芯指出，「塔綠班」不是「塔利班」，更不等於「伊斯蘭」，更非指稱所有的民進黨支持者，而是少數綠營狂粉，在網路上到處出征，發動「鍵盤聖戰」，攻擊與自己意見不同的人的行為。這一小撮人，把民進黨當成宗教信仰，把科學視為異端；這群人雖不見得等同於全數民進黨支持者，但他們在網路上的聲音最大，作為特別囂張。

尤其在少數綠營狂粉面對疫情時的各種雙標，更讓這些特質被突顯，正是因為有這些令人厭惡的行為，所以這一陣以來「好的，塔綠班」才成為了一種流行語。另外，民進黨的網軍特別喜歡以「中間選民不會支持」批判在野黨。一副站在對方的角度著想，好像非得照著他們的步驟來才能贏，但其實誰不知道這不過就是黃鼠狼給雞拜年，他們只是想要藉由這種說法把在野黨的牙齒拔光，馴化成乖乖聽命於民進黨的籠中寵物。就算每一步都照著他們做了，最後一樣票投民進黨，不過是另一種情緒勒索罷了，真以為大家很好騙嗎？

她也提到，民進黨自己內部一堆例如王浩宇、焦糖之流的政治人物或意見領袖，怎麼沒看到綠營的人自己拿出高道德標準去管管他們？五年前，駐德代表謝志偉甚至曾經說「國旗當圖騰是納粹特徵之一」，這樣傷害中華民國象徵的人，駐德代表的位置還不是坐得好好的，如今還好意思反過來高舉正義大旗不准別人說「塔綠班」。民進黨就是這樣，自己人可以無下限批評別人是納粹，但不許別人說自己是塔綠班。

總之，「塔綠班」一詞會在網路上爆紅，不管你喜不喜歡，確實就是反應出了部分民進黨側翼、網軍令人厭惡的一面，才會產生共鳴，讓大家琅琅上口。如今民進黨好像怕大家不知道什麼是塔綠班一樣，透過出征的方式反而大幅宣傳這個網路名詞，可能未來人人都會用一句「好的，塔綠班」當成總結了，不知道這樣擴大宣傳的結果，民進黨是否有比較開心？