據財聯社消息，瑞幸咖啡今（21）天表示，將與美國證券集體訴訟達成和解，已簽署具有約束力的條款單，以解決美國證券集體訴訟。

瑞幸咖啡亦發布了2020年財報，2020年淨營收40.33億元（人民幣，下同），年增33.3％；截至2020年12月31日，瑞幸咖啡累計交易客戶數量超過6490萬，上年同期為4060萬。截至2020年12月31日，在全大陸56個城市經營自營店3929家，經營合作門店874家。

2019年5月17日，瑞幸咖啡登陸那斯達克，融資6.95億美元。2020年4月2日，因虛假交易額人民幣22億，瑞幸咖啡盤前暴跌85％，5月19日，瑞幸咖啡被要求從那斯達克退市，申請舉行聽證會，6月29日，瑞幸咖啡正式停牌。

瑞幸咖啡遭遇美國投資者集體訴訟；2021年4月，美股投資者在上海起訴瑞幸，法院正式立案，這也是中概股首例在大陸境內起訴。