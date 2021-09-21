蘋果2021年秋季發表會推出新款iPad、iPad mini、Apple Watch 7，以及眾所矚目的iPhone 13系列，升級幅度卻被外界認為是史上最少許多果粉期待的螢幕下指紋辨識、取消瀏海等都沒有發生，甚至遭到外國財經專欄作家批評是史上最弱升級。對此，天風國際證券分析師郭明錤最新預測，2022年的iPhone 14系列將有2大更動，包括瀏海消失變為一個小孔，2023年可能推出螢幕下 Touch ID的iPhone，2024推出首款摺疊機。

iPhone 13發表後，專家認為蘋果僅在電池續航力、鏡頭及處理器有所進行升級，甚至有不少網友討論，希望Touch ID能回歸，認為疫情期間戴口罩，應該要搭載螢幕下指紋辨識，現在戴口罩怎麼Face ID，引起不少迴響。

郭明錤在iPhone 13系列正式發表前爆料，iPhone 13有望支援低軌道衛星通訊，不需要4G、5G訊號也能撥打電話、發送簡訊，但許多專家認為可能性不高，的確發表會也沒有提到。iPhone 13系列預購首個周末後，郭明錤周一發布一份研究報告，指出iPhone 13 系列的預購量高於 iPhone 12 系列，但符合市場預期。

郭明錤指出，iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max預購需求明顯高於iPhone 13 mini 和 iPhone 13；從出貨比重與平均交貨時間來看，iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max的45-50% 和 3-5周，均高於iPhone 12和 iPhone 12 Pro Max的 35-40% 和 3-4周，但iPhone 13和iPhone 13 mini則是弱於iPhone 12同規格表現，但總體預購需求優於上一代。

至於蘋果2022年發售的iPhone有3大重點，包括2022年上半年將推出首款支援 5G 的 iPhone SE，下半年將分別為 6.1 與 6.7 英寸iPhone 14 和 iPhone 14 Max，以及iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max，前2款將保留瀏海，後2款則是採用類似Android 手機使用的「打孔」方式，並配置4800萬畫素廣角鏡頭。

郭明錤指出，2023 年下半年發表螢幕下 Touch ID的iPhone，不過當時摺疊機將變成市場旗艦級機種賣點，所以銷售狀況需要再觀察；2024 年下半年則是推出首款折疊機的iPhone。