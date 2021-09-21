焦糖自稱塔綠班文章遭下架，引發PTT鄉民熱議。(圖／PTT八卦版)

民眾黨立委高虹安受「宅神」朱學恒邀約，在直播上唱「塔綠班之歌」引發爭議，兩派支持者吵翻天，對此民進黨網紅焦糖哥哥驕傲喊「我就塔綠班」，卻遭臉書下架，鄉民轉PO後大笑，稱「被臉書認證的恐怖份子」。

焦糖陳嘉行在臉書諷刺高虹安人可以不漂亮但心要美，痛批不羞辱人就不知道怎麼參與公共討論，當上立委的言行是各種悲劇，之後更PO新文霸氣喊「我就塔綠班」。

未料陳嘉行PO文沒多久，就被臉書以「貼文違反社群守則中有關危險人物和組織的規定」下架文章，讓陳嘉行崩潰大罵臉書「終於發現這三個字是仇恨言論了嗎」，指出早前伊斯蘭協會早就公開譴責，臉書審核人員卻視若無睹，稱此言論在文明社會根本不該出現。

有網友將消息傳至PTT八卦版，酸「塔綠班被臉書認證恐怖份子了」，不少鄉民也紛紛留言嘲諷：「求仁得仁」、「臉書認證恐怖份子」、「又要說是中共打壓了」、「叫塔綠班趕快抵制臉書啊」、「標準自取其辱」、「自己承認塔綠班又被臉書禁？太苦了」、「笑死，自己讓臉書認證自己是恐怖份子」。