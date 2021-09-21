國民黨主席選戰最後衝刺，江啟臣在中秋連假跑遍北中南東，短短3天環台一圈，中秋夜回防故鄉台中豐原參拜慈濟宮，並與在地議員及里長座談。江啟臣受訪時提到，2018年他與盧秀燕爭取台中市長提名，落敗後以姊弟相稱，並聯手擊退林佳龍，呼籲「選後團結和諧」。

國民黨主席候選人江啟臣拋出團結牌，盼能調停黨內互打，強調「國民黨沒有分裂本錢」。（王文吉攝）

江啟臣21日晚間在前總統府資政廖了以、市議員張瀞分、陳本添陪同下，前往慈濟宮參拜，主委陳誌鋒率全體委員迎接，隨後舉行基層座談會，豐原36個里有半數里長出席交換意見。

針對黨主席改選戰成黨內互打，盧秀燕上午受訪時語帶憂心，希望江、卓、張、朱等4位候選人勿過度撕裂，選後回歸團結和諧，對此江啟臣有感而發表示，國民黨沒有分裂本錢，這是黨內選舉，如果沒有辦法團結，不是黨員所樂見，團結也不是嘴巴講講，而是要有所行動。

江啟臣提到，2018年台中市長黨內初選，她與盧秀燕爭取國民黨提名，當時自己落敗，仍全力支持盧秀燕，最後擊退林佳龍，「這就是最好用行動表示的團結」。江啟臣再籲所有候選人，無論選戰過程如何競爭，大家都要團結一致，才能面對未來艱鉅的任務及挑戰。

至於盧秀燕只有同框推廣美食、送中捷紀念套卡，卻沒公開表態支持，對此江啟臣胸有成足說，「她都已經我希望快速抵達、一路順暢，意思已經這麼清楚了，我當然就全力以赴。」

海龍蛙兵出身的江啟臣19日在台中場政見會之後展開3天環台鐵人行程，當天先在中彰投走訪拜票，晚上參加網紅直播訪問至深夜，隔天北上桃園發表政見，接著直奔台東拜票行程。

江啟臣與團隊在台東過夜，今天清晨6點不到又搭車前往台南，持續爭取基層支持，傍晚回防豐原參拜慈濟宮；前總統府資政廖了以近年鮮少出面，今晚親自陪同江與在地議員及里長座談，顯見選情相當緊繃。