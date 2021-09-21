今天（9月21日）晚間，大陸文化和旅遊部公布，綜合各地文化和旅遊部門、通訊運營商、線上旅行服務商數據，經文化和旅遊部數據中心測算，2021年中秋節假期3天，大陸全國累計國內旅遊出遊8815.93萬人次，恢復至2019年中秋假期的87.2％。實現大陸國內旅遊收入371.49億元人民幣，恢復至2019年中秋假期的78.6％。
中秋節期間，各地應對多樣化文化和旅遊消費需求，積極推動「本地人遊本地」，強化資源整合力度，推出了一批具有地域和民俗特色的文化和旅遊產品，文化館、博物館等具有文化內涵的文化和旅遊場所成為熱門打卡地。近郊遊、鄉村遊、自駕遊熱度較高，北京環球影城開園帶動主題公園熱，上海迪士尼、北京歡樂谷、珠海長隆海洋公園等眾多主題樂園，也成為大陸國內遊客中短途旅行的熱門之選。
大陸文化和旅遊部介紹，今年中秋假期，為嚴格做好外防輸入工作，暫未恢復旅行社、在線旅遊企業出入境團隊旅遊及「機票＋酒店」業務。嚴格實施跨省旅遊經營「熔斷」機制，對出現中高風險地區的省（區、市），暫停旅行社及在線旅遊企業經營該省的跨省團隊旅遊和「機票＋酒店」業務。
同時嚴格做好旅遊各環節的疫情防控管理，旅行社合理控制團隊規模，做好遊客的信息採集、健康查驗、體溫監測，要求各文化和旅遊經營單位加強對員工的健康監測和管理，確保健康上崗。同時繼續落實旅遊景區「限量、預約、錯峰」要求，景區合理控制遊客接待上限，落實門票預約制度，做到遊客信息可查詢可追蹤。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。