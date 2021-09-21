美傑仕OPI盃全國青少年網球錦標賽中秋節無休，21日在台北市網球中心繼續進行精彩賽事，14歲組雙打冠軍出爐，皆由頭號種子抱走冠軍，陳冠守先在單打八強擊敗搭檔林豪鈺，隨後兩人在男雙決賽攜手，成功完成2連霸；女雙蔡宇甯和黃珉臻展現頭號種子氣勢，相隔2年再度於美傑仕OPI盃封后。

14歲組男單頭號種子陳冠守去年在12歲組斬獲雙料冠軍，今年更上一層樓挑戰14歲組，21日在單打8強和雙打搭檔林豪鈺上演內戰對決，最終陳冠守技高一籌，以6比3、6比1笑納勝利。陳冠守個性木訥，被同儕笑說是「句點王」，對於有機會挑戰「雙料2連霸」，陳冠守信心十足，「當然會想啊，但我會盡量平常心看待。」

林豪鈺則表示，去年OPI盃也是輸給陳冠守，「我們首次對決是在四維盃，生涯我對陳冠守只贏過一次，已經1勝15敗。」雖然兩人在場上是對手，下場仍是朋友，本周賽事陳冠守還借住在林豪鈺家，兩人更同睡一張床，但林豪鈺卻直呼雙方不熟，「我們不太熟啦，因為真的比較少一起搭，但我們雙打還沒輸過。」

陳冠守與林豪鈺在男雙決賽「化敵為友」，以6比0、5比7、10比4險勝曾子淵、何宸輝，儘管較少搭擋，陳冠守與林豪鈺在雙打賽事攜手至今仍未嘗敗績，目前處於15連勝、4連冠全勝狀態。

女雙蔡宇甯和黃珉臻自國小2年級就開始長期搭檔，感情與默契不在話下，更是國內青少年賽事的冠軍常客，前年也曾攜手拿下OPI盃12歲組女雙冠軍，對比兩年間的進步和成長，兩人異口同聲表示，「現在比較勇敢，也比較多戰術上的執行。」談到本次都有機會挑戰14歲組雙料冠軍，兩人對此則表示會以平常心看待。