澎湃新聞報導，中原地產研究中心今天（9月21日）公布統計數據顯示，今年的中秋小長假，大陸全國樓市大部分城市都在降溫退燒，整體市場逐漸進入下行通道，「金九銀十」市場難言樂觀。

中原地產研究中心數據顯示，中秋小長假前兩天，北京新建商品房住宅網簽分別為95套和139套，較端午小長假前兩日分別減少90套和27套；中秋小長假前兩日二手房住宅分別成交118套和43套，較端午小長假分別減少56套和38套。

另外，監測數據顯示，深圳中秋小長假前兩日新建住宅分別網簽87套和92套，總量與端午小長假基本持平；廣州中秋小長假第一天新建住宅網簽為369套，較端午小長假略有增長。

中原地產首席分析師張大偉指出，在經歷了井噴的房地產調控後，大陸全國樓市從8月開始出現了同比環比的明顯下調，特別是7-8月部分城市又出現疫情，打擊了很多城市的市場成交量，同時網簽成交量相對滯後市場。

大陸國家統計局公佈的8月份數據顯示，隨著前期公布的調控政策不斷發酵、信貸持續收緊，疊加市場進入淡季，市場熱度進一步回落。8月新房、二手房上漲城市數量持續減少，並降至年內最低水平。

從大陸全國70個大中城市房價數據看，8月份新建商品住宅上漲城市數量為46個，較7月份減少5城；二手房價格上漲城市數量為27個，較7月份再減少14個，二手房價格下跌的城市數量為34個，這也意味著近半數城市的二手房價格顯示下降。

按照中原地產研究中心的數據，二手房上漲城市跌至27個是2015年4月來連續77個月（除了2020年2月疫情特殊原因之外）的最低點。樓市已經明顯進入了下行通道。

「第二輪集中土地供應成交降溫，流標數量增加也影響了部分購房者的信心。此外，二手房市場放款難，已經全面抑制市場活躍，特別是一二線城市，二手房佔比高，當下貸款週期已經超過3個月，年內放款難的情況持續下，市場成交量不斷減少，包括深圳等城市成交量已經是多年最低點。」張大偉表示。

58安居客房產研究院分院院長張波認為，8月各類城市均已確定性進入降溫通道，雖有部分城市的房價依然保持一定上漲，但總體的上漲力度已經趨緩，「金九銀十」同比大降溫，成色不足將是大概率趨勢。