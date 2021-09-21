學生會長黃筠甯自稱全台最正會長，提升清大顏值，更大酸陽明交大，引發軒然大波。(圖／Dcard)

清華大學學生會會長黃筠甯3000字的新生致詞中，自稱「史上最正」，更狂酸陽明交大，慘被網友譙爆，就連同校學生也不挺，學生會緊急發布聲明道歉，還有校友爆料，當初黃筠甯當選學生會長的黑暗內幕。

黃筠甯的新生致詞文被罵翻，更有人質疑她為何可以當學生會長，對此有校友指出，黃筠甯考上的根本就是新竹教育大學，受益於2016年11月兩校合併，她才能自稱清大。該校友還表示，當初清大學生會會長選舉，候選人只有她一個，投票率不到3%，第一次反對票還比支持票多，選第二次才過關，痛批黃根本是學店生，延畢兩年卻還洋洋得意。

有校友在影片下方大爆會長選舉內幕。(圖／YouTube)

《Dcard》上不少清華大學學生看到也忍不住搖頭，大酸：「中文有待加強，特別是作文部分」、「笑死，這不就地縛靈嗎」、「讀了18年忙得像上班族叫探索自我？都是在玩吧」、「原來我們會長這麼奇葩」、「竹教仔滿滿優越感，還不是靠合併才有機會進來，然後第一篇文就嘴交大？」、「丟臉直接丟到隔壁」、「通篇不敢說自己是竹教」、「看完滿滿的不適感…」、「真的丟臉，是有多自戀」、「身為大一新生的我完全沒被感動到，也不知道她到底學了什麼，只有滿滿尷尬感」、「可以收回我繳的學生會費嗎」。

黃筠甯的新生致詞文中，稱清大水準遠高於隔壁的陽明交通大學，更自誇清大有全台最好的圖書館，更有全台最正學生會長，自己讓清大顏值大幅提升。不僅如此，黃筠甯還自爆自己考英文學測用擲骰子方式作答，在大學期間沉迷社團、夜唱與桌遊，導致自己被當讀到大6，自豪自己修了164個學分。