罷免林昶佐團體領銜人鄭大平（右）、執行長鍾小平（中）日前送4300份連署書至中選會，送交連署書前高喊口號，力拼年底的罷免公投。（陳怡誠攝）

台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案，有意競選該區立委的無黨籍台北市議員鍾小平團隊日前先過第一階段門檻，力拚在60天內完成2階連署。前民進黨台北市議員童仲彥透露，中正、萬華區的民進黨支持者中，大概也有一半的人希望罷免林昶佐，而他也願意來串聯這些人，同時他也呼籲大家可以支持鍾小平的罷免行動，讓罷免案通過第二階段門檻，再看要如何整合。

宅神朱學恒21日邀請童仲彥一起進行網路直播，針對林昶佐罷免案，童仲彥表示，以自己曾經擔任過民進黨側翼的經驗，任何大型活動，尤其罷免案，一定要有主軸，要有側翼，這次國民黨要，應該要找比較中性的團體帶頭，但國民黨要需要。

童仲彥指出，民進黨的部分，反對林昶佐的人很多，「支持民進黨的選民裡面，我敢講，有大概一半，也希望罷免掉林昶佐，他們期待有人換掉林昶佐」。朱學恒則說，因為他不是正綠旗，是小黃變成小綠，然後我們現在懷疑他會不會出賣本黨。

童仲彥直言，民進黨這些議員各懷鬼胎，不敢出來沒關係，這些樁腳、支持者他都可以來做串聯，還有年輕人這塊，自己可以動員起來的，宣傳、動員一定要去做。

童仲彥呼籲，第2階段的連署，大家可以把票集中給鍾小平團隊，讓他們先過關，再來做大整合，一定是有藍、綠、白，如何整合？到時候帶頭的應該是誰帶頭？如果鍾小平團隊通過門檻，領銜人就是他的人，先讓林昶佐下台就好，大家要先集中在這個大目標下，但這次的過程中，童仲彥也體會到國民黨超級不團結。