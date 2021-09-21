民眾黨黨主席兼台北市長柯文哲將屆滿兩任，日前傳出不排除2022選高雄市長，後民眾黨雖否認此事，但最新消息又傳出，柯文哲可能派立委蔡壁如選高雄市長，而最新網路聲量顯示，若是由蔡壁如對決現任市長陳其邁，蔡壁如和陳其邁差距極大，顯示民眾黨可能還有很長一段路要走。

民眾黨立委蔡壁如。（報系資料照）

輿情民調分析粉專「聲量看政治」21日表示，透過「GoogleTrend搜尋趨勢系統」顯示，近12個月陳其邁與蔡壁如兩人，在高雄地區網路的搜尋聲量為96%：4%。對此，有網友留言表示，「柯P主要目的，還是提高民眾黨在高雄的知名度吧」、「歡迎來選」、「當然鼓勵她選」。

今天適逢中秋節，也是中秋連假最後一天，柯文哲走訪南投，為台灣民眾黨南投縣黨部暨立委高虹安南投縣服務處21日成立揭牌。針對2022年縣市長選舉，民眾黨在中彰投的佈局，柯文哲說，政黨的根基在人才，民眾黨在南投設黨部除了服務地方，找尋好的人才，或是黨之間合作，尤其是尋找訓練年輕優秀人才，奠定台灣民眾黨在南投2022年縣市長選舉的基礎。

而一同出席，曾擔任過台中市副市長的蔡炳坤，被問及是否參與2022年縣市長選舉，他回答，要看黨的決定，個人目前還沒有這樣的規劃。